¿Es una enorme toalla femenina? El flotador que se transformó en fenómeno viral por su inusual forma

Por estos días en Estados Unidos disfrutan de cálidas temperaturas, por eso las grandes tiendas tienen en oferta una serie de productos destinados a refrescarse y a quienes deciden pasar durante todo el día en la piscina.

Esa era la idea de un flotador que tal como cualquier otro permite reposar en el agua disfrutando del calor.

El problema fue que la forma del artículo rápidamente llamó la atención de los compradores que comenzaron a compartir una fotografía del flotador con una clara duda: “es esto una toalla femenina?”.

La primera usuaria de twitter en notar el parecido con un objeto femenino -cuyo post ha sido compartido más de 30 mil veces- sentenció que “esto podría haberse evitado si en el focus group hubieran incorporado a mujeres”.

Focus group. This could have been avoided with 1 focus group (of women). pic.twitter.com/C76lv5ji33

— Jillian David (@JillianDavid13) July 3, 2017