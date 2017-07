Pidió días libres para cuidar su salud mental y el jefe la sorprendió con su respuesta

Madalyn Parker es una desarrollada web e ingeniera de la empresa Olark Live Chat, de Michigan, Estados Unidos. Por diferentes factores llegó a un momento en que no podía seguir trabajando ni rindiendo a todas su capacidad. Entonces, decidido solicitar permiso a mi jefatura para cuidar y revitalizar su salud mental.

En un escueto correo que tituló “¿Dónde está Madalyn?”, escribió: “Me tomaré hoy y mañana para centrarme en mi salud mental. Espero volver totalmente revitalizada y al 100% la semana que viene”.

Y la respuesta de su jefe fue tan increíble, que Parker optó por publicarla en su cuenta Twitter y ahora se transformó en un fenómeno viral.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq

