La maravillosa historia de "Pesesín": hombre se va de vacaciones y vecinos se unen para alimentar a su pez

Los habitantes de un edificio en la ciudad española de Gijón se encontraron de repente con una llamativa en el mural del recinto: un hombre pidiendo que alimenten a su pez mientras salió de vacaciones.

“¡Hola vecinos! me voy de vacaciones y no me dejan llevarme a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer. Solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuando comió”, se leía en el escrito que tenía a su lado el estanque en donde nadaba tranquilamente el mencionado pez.

El hecho llamó la atención de una vecina, quien dio a conocer el caso en redes sociales, haciendo que Pesesín se hiciera famoso en España.

“Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinos lo cuiden mientras tanto. Se llama PESESÍN un nombre que me parece francamente INCREÍBLE para un pez y la gente deja avisos cuando le dan de comer”, escribió la usuaria.

Mira sus tuiteos:

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) July 11, 2017

Que se llama PESESÍN un nombre que me parece francamente INCREÍBLE para un pez y la gente deja avisos cuando le dan lo comer etc — Nuria (@Nuria_GMz) July 11, 2017

Y nada es muy guapo y está ahí a lo suyo nadando tranquilo etc y todo el bloque está intrigadísimo con quién lo ha dejado ahí. — Nuria (@Nuria_GMz) July 11, 2017

Ah y el día que pone que se quedó sin comida los del 4° fueron a comprarle un bote nuevo — Nuria (@Nuria_GMz) July 11, 2017

U P D A T E

Su dueña ha vuelto hoy https://t.co/mjIfT4v6rd — Nuria (@Nuria_GMz) July 12, 2017

Y de todas formas para terminar el hilo para siempre voy a dejar estas fotos que hice ayer porque son increíbles pic.twitter.com/uEV2vVMQkI — Nuria (@Nuria_GMz) July 12, 2017

La historia fue ampliamente retuiteada y logró llamar la atención no solamente de los usuarios de redes sociales, sino que también de la propia Policía Nacional de España.