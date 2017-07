Larsen C: video muestra el impactante tamaño del iceberg más grande de la historia

Este martes el mundo despertó con la sorpresa del quiebre de la plataforma Antártica Larsen C, que dio paso a la creación del iceberg más grande que se tenga registro en la historia.

Pese a que aún no se tiene certeza de que si el bloque gigante de hielo se desplazará por el océano, se sabe que se encuentra flotando separado del continente helado.

El investigador del Proyecto MIDAS, Adrian Luckman, quien ha monitoreado el proceso de la grieta desde el 2016, compartió a través de su Twitter la información de la ruptura y dio a conocer un video que permite dimensionar el real tamaño del bloque de hielo.

“He aquí una animación basada en datos reales, con algo familiar a escala”, escribió al presentar el video.

To give a sense of the true dimensions of the Larsen C iceberg, here's an animation based on real data, with something familiar for scale pic.twitter.com/OdQA07qhBb

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) July 12, 2017