Más de un tercio de la Región Metropolitana: Así es el gigantesco iceberg se fracturó de la Antártica

Después de más de un año de monitoreo constante por parte de la comunidad científica, este martes se confirmó finalmente el quiebre de la Plataforma Larsen C y la creación de un bloque de hielo de más de un trillón de toneladas.

Según los informes que el glaciologista Adrian Luckman, quien forma parte del Proyecto MIDAs, encargado de monitorear la grieta, el tamaño de esta pieza de hielo sería de al menos 5 mil kilómetros cuadrados.

Esta no es la primera vez que una plataforma de hielo de gran tamaño se desprende de la Antártica. En 1995, el bloque más pequeño de la plataforma Larsen, denominado con la letra A se separó del continente.

Más tarde, en febrero de 2002, se fracturó el Larsen B y pese a que se esperaba también un iceberg de gran tamaño, este bloque de hielo se desintegró casi en su totalidad, sin que quedaran remanentes.

Para poder entender el tamaño del que ha sido considerado como “el iceberg más grande del mundo”, se puede hacer una comparación con superficies a la que estamos acostumbrados.

En este sentido, se puede comparar la grieta con el tamaño de la Región Metropolitana, que tiene aproximadamente 15 mil kilómetros. De esta manera, la grieta tendría el tamaño de un poco más de la Provincia Cordillera, que contempla las comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

De acuerdo con el informe de “The Antartic Report” del pasado 6 de julio, se estimaba que el bloque tendría un tamaño de 6 mil kilómetros cuadrados, siendo comparable en superficie con Más de la mitad de Hawai y Chipre.

If it remains intact at calving, 6000km2 LarsenC iceberg will be 3rd largest recorded since satellite tracking began https://t.co/ubBXaeUiFO pic.twitter.com/WPsR1L4nxs

— The Antarctic Report (@AntarcticReport) July 6, 2017