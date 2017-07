Nasa difunde las primeras imágenes de la "Gran Mancha Roja" de Jupiter

Este miércoles fueron liberadas las imágenes captadas por Juno, la nave espacial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), que voló con éxito este martes dentro de la enorme tormenta más conocida como “Gran Mancha Roja” que desde hace siglos hace estragos en Júpiter.

A través su cuenta de Twitter de la NASA difundió las fotografías tomadas por la nave que ha estado más cerca de Júpiter que ninguna otra antes y que pretende develar información sobre las fuerzas que mueven la Gran Mancha Roja del planeta.

Spot spotted! #JunoCam raw images from my #Jupiter #GreatRedSpot flyby are available now. Download, process + share https://t.co/zx6fcc7Fzu pic.twitter.com/NJafDJVVW6

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) July 12, 2017