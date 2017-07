Radical cambio: hombre deja de consumir droga por un año y sorprende con su nueva imagen

Un usuario de Reddit, identificado como “The Dude 007”, dio a conocer como su adicción a las drogas prácticamente le arruinó su vida, por lo que un día decidió cambiar su destino.

“Miré a los ojos de mi hija de 3 años y me di cuenta de que no quería que en su cabeza se guardara la memoria de mí en aquel estado”, señaló el hombre sobre el motivo que lo llevó a cambiar.

En ese sentido, relató que era un consumidor habitual de cocaína, LSD, oxicodona y éxtasis, lo que lo llevó a perder su familia, amigos y trabajo.

Ante esto, puso fin al uso de drogas y un año después la vida le sonríe: recuperó a sus cercanos, aseguró que maneja dos negocios y ha viajado por diversos países del mundo.

Para demostrar el cambio, subió una imagen en donde muestra el antes y el después que vivió con tan solo un año de diferencia.

Congrats to @TheDude0007 on his year of sobriety. pic.twitter.com/VstXB1tM4A

— shit you want to see (@Da1stPhilognost) July 10, 2017