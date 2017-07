Premio internacional destaca a pacientes tecnodependientes que tienen vocación de servicio

Un marcapasos, una bomba de insulina, un bypass u otras tecnologías médicas, pueden dar mayor tiempo de vida a personas que creían estar al borde de la muerte. Este tiempo de vida es considerado por familiares, cercanos, médicos e incluso el mismo paciente como un “tiempo extra”.

La iniciativa busca premiar a quienes dedican su "tiempo extra" a ayudar a los demás. / Getty

Desde hace años que el programa de Medtronic Philanthropy premia anualmente a aquellos pacientes que han aprovechado los beneficios de la tecnología médica para dedicar su tiempo a crear o a participar en asociaciones de ayuda a otros pacientes y generar un impacto positivo en su entorno. Bajo el lema ‘Live On. Give On’ (Continúa viviendo. Continúa dando), la iniciativa a destacado a quienes con esta nueva oportunidad, han dedicado el “tiempo extra” a los demás.

¿Un nuevo comienzo?

Conversamos con la sicóloga de la Universidad del Pacífico, Sofía Fiedler, sobre el impacto que genera en un paciente el sometimiento a operaciones de alto riesgo como lo es la inserción de un marcapasos o aquellas intervenciones que cambian la calidad de vida como un bypass gástrico en el caso de una persona que sufre de obesidad.

“Creo que los pacientes que pasan por operaciones de alto riesgo, pueden tener dos grandes motivaciones para dedicar su vida al servicio público tras recuperarse”, señaló la especialista. Fiedler explica que “una de ellas, es el sentimiento de tener una nueva oportunidad, por que tal vez estuvieron muy cerca de la muerte y/o podría existir un arrepentimiento por no haberse cuidado previo a la enfermedad“.

“Los pacientes ven este momento como la posibilidad de hacer las cosas aún mejor que antes”, Sofía Fiedler, psicóloga.

La segunda razón, que podría motivar a estos pacientes según la profesional de la Universidad del Pacífico responde a “dar un giro a sus vidas”. “En los casos de pacientes que han nacido con alguna condición, que fue mejorada por una intervención quirúrgica con artefactos tecnológicos, también se genera un renacimiento. Pero aquí es distinto. No sienten culpa por no haberse cuidado, ya que su condición no dependió de desiciones personales. Sin embargo, sienten que su vida dio un giro y tienen una nueva oportunidad”, señalo Sofía Fiedler a Publimetro.

El premio nace de la historia de un hombre que señala que la tecnología "ya le ha regalado 10 años extra para estar al servicio de los demás". / Getty

Este “renacer” podría verse como un trampolín, que impulsa a estas personas a servir, utilizando el tiempo extra que los avances médicos y tecnológicos les han brindado.

Premiación internacional

El Premio Invitación Bakken lleva su nombre en honor al cofundador de Medtronic, Earl Bakken, quien reconoce abiertamente que la tecnología médica le ha dado 10 años o más de “tiempo adicional de vida”, tiempo que ha sabido aprovechar teniendo una gran participación en la comunidad.

De todos los postulantes al Premio Invitación Bakken, financiado por la Fundación Medtronic, se seleccionará un grupo de galardonados a nivel mundial viajarán a Hawái (Estados Unidos) con todos los gastos pagados, donde se les especializará para inspirar y capacitar a otras personas a manejar su propia condición médica, movilizar a otros pacientes a dar, colaborar y aprender a utilizar sus voces e incrementar sus iniciativas de voluntariado para lograr un efecto más amplio. Además, todos los galardonados podrán elegir una organización benéfica para recibir una subvención de la Fundación Medtronic.

¿Pueden participar chilenos?

Por supuesto que sí. El premio, busca reconocer casos en todo el mundo. La convocatoria está destinada a personas que usan algún tipo de tecnología médica incluyendo terapias de dispositivos médicos y procedimientos quirúrgicos, independientemente del fabricante, y que participan activamente en una organización sin fines de lucro por 6 meses o más.

Se considerará personas mayores de 14 años con enfermedad cardíaca (incluyendo ataque cardíaco, paro cardíaco, enfermedad coronaria), apoplejía, diabetes, trastornos neurológicos, digestivos/urológicos o espinales, obesidad, dolor crónico y cáncer.

Los solicitantes deben beneficiarse de una tecnología médica aprobada, autorizada o registrada de conformidad con las leyes y reglamentos del país del solicitante.

Para postular se debe cumplir con los criterios de solicitud e ingresar a la página web liveongiveon.org. El plazo de postulación termina el próximo 24 de julio.