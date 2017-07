Científicos revelan formación de nuevos iceberg en zona de quiebre de monumental bloque de hielo en la Antártica

Nuevos antecedentes revelaron los científicos del Proyecto MIDAS sobre el comportamiento del gigantesco iceberg A68, que el pasado 12 de julio finalmente se desprendió de la plataforma Antártica Larsen C.

Cabe recordar que según los datos de satélite Sentinel-1el parto de la plataforma de hielo generó una losa de hielo de 5.800 km de superficie y un peso de más de 1 billón de toneladas.

Los nuevos datos de la interferometría Sentinel-1 del 18 de julio ahora muestran cómo el estante de hielo restante está respondiendo al evento de parto.

Según el análisis, los rifts (las líneas curvas oscuras en la imagen), ya presentes antes de A68 separado, todavía están en evidencia y muestran la formación de nuevos icebergs.

A quick blog update on how Larsen C is responding to the calving of Iceberg A68: https://t.co/idWt1R80H2 pic.twitter.com/F9vBYTFZDU

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 19, 2017