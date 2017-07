A descargar Pokémon Go de nuevo: anuncian aparición de primeras figuras legendarias

A través de su cuenta de Twitter, Niantic -empresa desarrolladora de Pokémon Go- anunció lo que muchos jugadores estaban esperando, y la razón por la que algunos abandonaron el juego, la aparición de Pokémon legendarios.

“Como parte de nuestra celebración en curso del aniversario de un año de Pokémon GO, ¡estamos emocionados de revelar que los Pokémon Legendarios están casi aquí! Pronto, millones de entrenadores de todo el mundo podrán descubrir, luchar y capturar estos Pokémon extremadamente raros y muy potentes”, escribió la firma.

“El 22 de julio, miles de entrenadores en Grant Park para Pokémon GO Fest y los millones de otros alrededor del mundo estarán trabajando juntos para desbloquear bonos en el juego para toda la comunidad de Pokémon GO. Si logran atrapar suficientes Pokémon durante las Pokémon GO Fest Challenge Windows, el primer Pokémon Legendario será revelado en Grant Park. Si los Entrenadores de Chicago logran derrotar a los Pokémon Legendarios, ese Pokémon comenzará a aparecer en Batallas de Raids en todo el mundo, después de Pokémon GO Fest”, detalló Niantic.