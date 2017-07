La impactante transformación de una madre que era una “zombie” por la heroína

Hace un año y medio, Melissaa Lee Matos era una muerta en vida. Quienes la conocían la definían como una “zombie” por su demacrado estado producto de una larga adicción a la heroína.

Pero algo cambió en la vida de esta madre de dos niñas pequeñas que la hizo salir de a poco de la adicción.

Tal ha sido el cambio que la mujer originaria de West Virginia, en Estados Unidos, decidió que su esfuerzo debía significar algo y comenzó a compartir a través de Facebook el impactante estado en el que estuvo producto de la heroína y cómo se encuentra actualmente.

“Así lucía yo, a diario, durante años. Con esto lidiaba mi esposo. Con esto estaban mis hijas. Esto es lo que mi familia y amigos vieron en las pocas ocasiones en que dejaba mi hogar. Estaba ENFERMA. Estaba MURIENDO. Melissa Lee Matos, drogas, narcotráfico, adicción, heroína, West Virginia, Estados Unidos Había ido tan lejos que pensé que NUNCA me recuperaría”, relató Melissa en se cuenta de la red social.

La mujer explicó que durante sus años de adicción estaba “tan perdida” que no se imaginaba sin ellas. “Sólo quería morir. No me daba cuenta que apenas vivía”, reproduce Infobae.

Junto con las imágenes que registran su cambio, la ex madre “zombi” escribió Si estás actualmente en una adicción activa, esta es mi recomendación para ti. Mira estas fotografías. Imágenes de una chica muerta”.