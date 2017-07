Fanático de los superhéroes comparte la inusual primera palabra de su hija y el mundo enloquece

La primera palabra de un hijo siempre es una bendición. Esa primera vez en que dice mamá o papá es momento de orgullo y muchos familiares, gracias al acceso a internet compartido ese momento en las redes sociales.

Eso fue lo que hizo Michael McAvoy, un padre escocés que decidió compartir con el mundo la particular primera palabra de su hija.

Lo más llamativo, y la razón por la que se volvió viral, es que la niña lejos de balbucear un “da da” o “ma ma” dijo con todas sus letras y bien pronunciado “batman”.

El video fue compartido en más de 19 mil oportunidades desde el martes 18 de julio un tierno mensaje: “Como freaky estoy en la luna com la primera palabra de mi hija. No puedo entender porqué mi esposa no está feliz”.

Well, as a bit of a geek, I am over-the-moon with my daughter's first word. Can't understand why my wife isn't as happy about it. pic.twitter.com/L7vSao5xFF

— Michael McAvoy (@KillieMeSoftly) July 18, 2017