Frente a frente: la “Princesa Alba” y “el Doctor” se disputan el título del video más “flaite” de Internet

Son dos de los videos virales de música “popular” que más han sonado en las redes sociales: la “Princesa Alba” y “El Doctor” con su regetón “30 Mil Pe$os” se han transformado en figuras gracias a sus trabajos musicales.

El alcance que han tenido estas obras musicales en redes sociales, eso sí, ha estado marcado porque los usuarios aún no se ponen de acuerdo sobre cual de los dos se queda con el título del “más flaite” de Internet.

El de la “Princesa Alba” ha sido ampliamente comentado y el comentario tuitero es lapidario al momento de destacar los atributos de la joven.

Sin embargo, la competencia es fuerte con el video del músico argentino que alcanzó notoriedad la segunda semana de julio, llegando a ser incluso un objeto de culto en las redes.

Mira acá los comentarios de ambas “obras maestras”.

NO ERES PRINCESA DE COLO-COLO, NO PUEDES SER MAS FLAITE Y CUMA ¡¡

PRINCESA ALBA – MI ONLY ONE https://t.co/VpKTAGKJvw vía @YouTube

— Rodolfo Peña Vergara (@SprodyVergara) July 25, 2017