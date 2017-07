"¡Maldito Uber!": el indignado relato de pasajero al descubrir que le practicaban sexo oral al conductor

“El domingo 16 de julio recibí el más peligroso e inapropiado viaje de Uber”. Así comienza el indignado relato de un joven que se encontró con una desagradable sorpresa cuando quiso viajar en el popular servicio.

Eran cerca de las 02:30 horas cuando el hombre se subió al vehículo y vio que el conductor iba acompañado de una mujer, la cual se veía que no estaba en muy buenas condiciones, ya sea por consumo de drogas o alcohol.”Era tarde, y yo estaba como ‘bueno, lo tomaré’. Creí que era una familiar o algo por el estilo”, expresó.

Según le relató a la revista Esquire, la cosa se puso más íntima con el correr de los minutos. “Supongo que él asumió que a esa hora de la noche yo también estaría intoxicado como para notar lo que ocurría”, indicó.

Ante esto, empezó a grabar para que quedara registro de lo que veía. “En ese momento, ella comenzó a aflojarle los pantalones y yo estaba como ‘de acuerdo, sé adonde está yendo esto"”. Y ahí ocurrió lo que dice el título: la mujer le practicó sexo oral al conductor.

“Maldito Uber por proveerme anoche el viaje hacia mi casa más inseguro y peligroso. Este conductor llevaba una prostituta en el asiento delantero”, escribió.

El joven, identificado como Aner Manuel, le pidió al chofer que detuviera el automóvil y se bajó de este. Posteriormente, reportó la situación a Uber. Desde la compañía le ofrecieron diez dólares como compensación.

La respuesta no le gustó por lo que divulgó el video en redes sociales, logrando unas disculpas más elaboradas por parte de la aplicación, quienes además decidieron desvincular al conductor.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq

— Aner Martino (@AnerMartino1) July 17, 2017