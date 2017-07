Quién es la "Princesa Alba" y por qué todos hablan de ella en las redes sociales

Todos los días aparece un nuevo fenómeno viral y esta vez fue el turno de “Princesa Alba”. Pero quién es esta “cantante” que saltó a la fama en redes sociales luego de protagonizar un video, con el estadio Monumental de fondo.

Trinidad Riveros, o princesa.alba en Instagram es una cantante de trap -la nueva tendencia musical- de 21 años y estudiante de publicidad. Su fama nació gracias a su primera canción “My Only One” que en Youtube ya cuenta con más de 100 mil reproducciones, pero que ganó notoriedad gracias a las reacciones en Twitter.

“Antes las princesas usaban coronas, ahora usan la camiseta del Colo” dice la joven como parte de su declaración de principios en un video en que aparece en el recinto deportivo de Macul, vestida con un ceñido y escotado vestido negro, uñas largas y un cigarro entre sus manos, cantando acompañada de un coro de jóvenes igual de “sexys” que ella.

