El caracol gigante con aspecto de conejo que tiene impactado a Twitter

Los animales exóticos son cada vez más apetecidos como mascotas, pero hay uno que muchas personas no se atreverían a adoptar, un caracol gigante africano, que esta semana ganó notoriedad en redes sociales, luego de que una usuaria en Twitter compartiera una foto de su regalón.

“Por favor, mi conejo. Está muy enfermo”, dice el texto que acompaña a la foto publicada por @whatmaddness y que fue compartida 47 mil veces, acompañada de la instantánea de la particular especie.

Please. My rabbit. He's very sick. pic.twitter.com/MSejV0hvtn

— madds (@whatmaddness) July 23, 2017