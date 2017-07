“Princesa alba” responde al troleo en redes sociales: “Me siento liberada de prejuicios”

Es el fenómeno viral del que todos hablan, y aunque muchos de los cuestionamientos son por su físico, la joven detrás de la “Princesa alba” fue cuestionada por los seguidores del club por su origen un tanto alejado de lo popular.

A través de su nueva cuenta en Facebook, donde agradece a sus nuevos fans por el apoyo recibido a su video “My only one”, la joven además se refirió en un par de mensajes a los cuestionamientos recibidos y aclara que es eso de los “fachos flaite”.

“Quiero aclarar que son los fachos flaites pa mi: No, no soy de Macul. Mi familia es new rich, siempre me movi entre pedro aguirre cerda y maipu (que es donde viven mis abuelitas preciosas <3) y las condes”, dice.

“Entonces tengo esa wea de que me siento liberada de prejuicios, no tengo porqué responder a patrones de fachos flaites de “ah tenis que ser marginal para ser princesa alba”, “las niñitas cuicas no pisan el monumental””, agrega.

“Yo andaba con mis zapatillas del colo que tenían rueditas en mi colegio de mujeres en vitacura y era raro po. Pero eso supongo, si colo colo es chile todos podemos ser albos jiji”.

En la misma línea, dedica un par de palabras también para las colocolinas que fueron las más duras con ella. “Appaño que no me apañen jiji, si cada una con su volada. Leía comentarios como: “soy colocolina y no me representan en absoluto” y no pretendo eso, yo represento mi música, lo que me gusta y bye”.

“Soy una colocolina, no todas las colocolinas del mundo, y en una familia hay muchas princesas y todas diferentes obvio, por eso me inspiré en el instagram de @princesas_albas (síganlas, son bacanes <3)”.

