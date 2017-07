Los millennials mueven el mercado

Publicidad



Por: Carla Ingus.

Probablemente no hay área de la vida donde este grupo –llamado Millenials por unos o Generación Y por otros– no estén influyendo de manera evidente. Son los nacidos entre 1980 y el 2000, y tienen características tan distintivas que los han convertido, a su vez, en un grupo muy atractivo para el mercado. En corto, son “nativos digitales”; algunos nacieron con el Ipad en la mano, dependen de Internet porque no conocen el mundo sin esta herramienta, la conexión a las redes sociales es casi un “básico” en sus vida…

La Generación Y, laboralmente hablando, decide dónde trabajar en la medida que ese lugar le asegure vacaciones y donde entiendan que un año sabático no es una locura. Valoran su tiempo personal profundamente, y es esa valoración la prioridad a la hora de tomar decisiones.

Pues bien, ellos son uno de los actores más relevantes en el mercado inmobiliario actual y, por lo mismo, este mundo en particular está pendiente de quiénes son y qué quieren.

LO QUE BUSCAN

Un grupo de cuatro inmobiliarias –Brotec-Icafal, Siena, Ralei y Norte Verde– examinó este grupo etario de compradores menores de 35 años. El principal resultado fue que las ventas realizadas a este segmento alcanzan el 37% en sus proyectos activos.

1) ¿Casa o departamento? Lo primero que se tiene que decidir al momento de buscar una vivienda es si será una casa o departamento, luego la cantidad de dormitorios, distribución, entre otros aspectos. En el caso de los Millennials, las preferencias se inclinan por los departamentos, en particular aquellos de dos habitaciones que son prácticamente iguales, más conocidos como mariposa. “Estos departamentos responden a cómo quiere vivir hoy un segmento importante de los nuevos clientes habitacionales, los menores de 35 años, quienes muchas veces piensan en este tipo de distribución como una excelente oportunidad para compartir el arriendo y gastos, pero sin perder la independencia gracias a que cada habitación está en otro extremo del departamento”, explica Andrés Ergas, gerente comercial de Ralei Development Group.

2) ¿Céntrico, periférico o countryside? Otro de los aspectos importantes que deben considerar los jóvenes que andan en busca de un hogar es la ubicación que tendrá, ya que ese puede ser un elemento que puede condicionar la calidad y representar el estilo de vida que una persona busca. Dado que el concepto de Millennials se relaciona con la valoración al tiempo personal, la tendencia indica que este grupo de personas buscar lugares con buena conectividad. “Los Millennials por lo general valoran un departamento bien ubicado, que los conecte con el entorno, pues le dan importancia al tiempo libre y la calidad de vida. Asimismo, prefieren la cercanía a las estaciones de Metro, ciclovías, parques, servicios, dentro de otros”, expresa Emmanuel Román, gerente de proyectos de Inmobiliaria Brotec-Icafal.

Roberto Bascuñán, gerente general de Norte Verde, destaca que la inmobiliaria posee un modelo de negocios que permite desarrollar proyectos innovadores y de baja escala con una excelente relación precio-calidad, lo que abre una interesante alternativa para este segmento, que buscan departamentos que ofrezcan calidad de vida en barrios con excelente ubicación, conectividad e infraestructura de servicios. “Este tipo de consumidor le otorga alto valor a los departamentos que tienen arquitectura vanguardista y características sustentables, áreas verdes, espacios de encuentro, plazas en la azotea con arboledas, fachadas verdes, y por cierto bicicleteros, que promueven el uso de transporte limpio, entre otras características”.

El ejecutivo agrega que “nuestra oferta es muy competitiva en este segmento, con atributos diferenciadores respecto de lo que hoy existe en comunas como Santiago Centro, Ñuñoa, Estación Central y San Miguel, respondiendo a una demanda residencial no satisfecha; por eso son proyectos muy rentables”.

3) ¿Con o sin equipamiento? Cuando ya decidió si se inclina por casa o departamento y la ubicación, otro de los elementos que hay que considerar es con respecto a los facilities y amenities con los que cuenta el lugar. Gimnasios, piscinas, quinchos, lounge, sala de estar, azoteas, club house, bicicleteros, por nombrar algunos, son algunos de los equipamientos a lo que pueden aspirar, dependiendo de sus necesidades. “Los jóvenes buscan proyectos que no sólo sean habitacionales, sino que tengan un uso de espacios comunes no solo al interior del edificio, sino también en las áreas verdes. Por ejemplo, en nuestro proyecto Parque Pontevedra, en Las Condes, incorporamos circuitos deportivos al aire libre con máquinas de ejercicios y sectores de TRX que los residentes pueden utilizar de libre disposición. Todos nuestros desarrollos cuentan con gimnasios equipados, salones de estudio y lugares de esparcimiento para ser utilizados por los residentes”, indica Ana María del Río, gerente comercial de Siena Inmobiliaria.

Los Millenials y sus preferencias están siendo cada vez más determinantes en los proyectos de solteros que vemos en la ciudad, ¿qué tal?