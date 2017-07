Matías Prado “Admiro los gestos simples”

Publicidad





Por: Carla Ingus. – Crédito: Alejandra Vera

Matías Prado se inspira en lo cotidiano, en lo que todos “vemos” pero en sus ilustraciones logra transformalo para convertirlo en una obra de arte.

Diseñador gráfico e ilustrador de profesión, trabaja de manera independiente desde su taller en Santiago, y colabora y realiza encargos para distintas marcas y revistas. Su trabajo está principalmente relacionado con la observación de personas en espacios cotidianos.

En el 2015, junto a Lourdes Salgado, crearon un espacio llamado “La Fabril”, donde distintos ilustradores imparten sus propios talleres, además de servir de plataforma de exhibición.

De marzo a junio de 2016 realizó exposiciones en Barcelona y Madrid, y en febrero de este año se “repitió el plato” en la capital española. Actualmente presenta su primera exposición en Chile, en Patio Bellavista, donde reúne más de 60 obras originales realizadas con distintas técnicas, en torno a la observación de personas en espacios cotidianos. El artista se instalará en la Galería de Arte de Patio Bellavista, donde realizará talleres, conversatorios, visitas guiadas y dibujos en vivo, entre otros.

Las técnicas más utilizadas por Matías son acuarela y lápices de colores; si bien también realiza algunas obras con marcadores y crayones y ha experimentado en algunos trabajos con lo digital, sigue prefiriendo el proceso clásico del dibujo.

¿Cómo es el proceso previo a una obra, la fase de observación de un espacio y las personas?

Tiene que ver con sentirme bien, estar cómodo, tranquilo; me gusta observar sin que nadie se dé cuenta. Cuando ya me percato que alguien vio mi postura de observador, mi manera de pensar cambia. Me gusta pasar desapercibido porque de esa forma las personas se sienten mucho más cómodas, menos invadidas y están en su total naturalidad, que es lo que más me interesa a la hora de tomar apuntes, fotografiar o dibujar, para luego llevar toda esa información a la obra final.

¿Por qué la observación de personas es lo que más te mueve?

Me gusta mirar desde lejos las aglomeraciones y encontrar detalles; admiro mucho lo cotidiano, los gestos simples, el movimiento y el actuar común de cada persona, de esos que nunca nos damos cuenta. Creo que me marcó mucho la ciudad de Madrid, suelo ir muy seguido, y donde normalmente me quedo tengo una vista increíble de personas en miniatura; encontrar este lugar, fue como encontrarme con mi trabajo.

¿Cuáles te representan más?

Las obras que más me retratan, sin duda, son las de la serie “Desde el piso”, “Gente, gente, gente” y “Bonita-bonito”. Son coloridas, dinámicas, minuciosas, detallistas, y todas esconden una personalidad. Estas tres series retratan el buen vestir, que es algo que me gusta mucho.

Patio Bellavista: Constitución 30-70, Providencia

Hasta el domingo 6 de agosto, de martes a viernes de 16 a 21 / sábado y domingo de 11 a 21 horas.

ACTIVIDAD GRATUITA