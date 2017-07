Quiso saludar a su hija en su cumpleaños pero terminó haciéndolo de la peor forma

Era el cumpleaños su hija y Joe Pellat quiso tener un lindo gesto entregándole un afectuoso saludo en su cuenta de Facebook.

En la foto, aparece la joven junto a una pequeña foca bajo la leyenda “felices 21 para mi hermosa hija (izquierda) Raylin”.

La respuesta de la joven no se hizo esperar y publicó la foto en su cuenta de Twitter dándole las gracias a su papá por aclarar que ella era la de la “izquierda” y no la de la derecha, lugar que ocupaba la foca.

Thanks for the clarification, Dad. pic.twitter.com/Y2ulMh7sJV

— Ray (@rayy_baybay) July 21, 2017