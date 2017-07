Las incómodas "revelaciones" de Lady Di serán vistas por primera vez en Inglaterra en polémico documental

El hermano de la princesa Diana trató de impedir la difusión en Reino Unido de un documental que habla de su vida amorosa y del fracaso de su matrimonio con el príncipe Carlos, afirma este domingo el Mail on Sunday.

La cadena de televisión Channel 4 confirmó que el conde Charles Spencer, hermano de Diana, estuvo en contacto con ella y subrayó que difundirá el documental según lo previsto, el próximo domingo.

El documental “Diana: In her own words” (Diana: en sus propias palabras) está realizado a partir de imágenes grabadas entre 1992 y 1993 por Peter Settelen, el profesor de dicción de la princesa fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche en París.

El video fue difundido en 2004 por la cadena estadounidense NBC tras una larga batalla judicial, pero todavía no ha sido emitido por la televisión británica, aunque es posible verlo en plataformas como YouTube.

Al acercarse el 20º aniversario de la muerte de Diana, la prensa británica rivaliza para conseguir la atención de los lectores con grandes titulares sobre las “revelaciones” del documental.

En él, la princesa cuenta, entre otras cosas, que pensó en huir del Palacio de Buckingham en los años 1980 con su guardaespaldas Barry Mannakee, de quien se había enamorado y que murió en un accidente de moto en 1987.

Más adelante en el video, sugiere que su galán pudo ser “eliminado”.

Diana habla también de los tormentos de su matrimonio con el príncipe Carlos, a quien sólo vio 13 veces antes de la boda y con el que las relaciones sexuales se reducían al mínimo imprescindible.

Critica, además, a la familia real y el poco respaldo que halló en la reina Isabel II.

Que estas confesiones se difundan ahora en una gran cadena nacional en Reino Unido molesta a allegados de la princesa, como Rosa Monckton, una de las mejores amigas de Diana, que considera que el proyecto es “repugnante”.

“Imagínese la pena que inflige a su familia, a sus hijos”, los príncipes Guillermo y Enrique, declaró al Daily Mail.

Para defenderse, Channel 4 insiste en la dimensión “histórica” del documental.

Guillermo y Enrique acaban de aparecer en otro documental emitido por la cadena ITV, en el que revelaron que hablaron por teléfono con su madre el día de su muerte y confesaron que la brevedad de aquella conversación todavía les “pesa”.