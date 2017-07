Todo por su banda favorita: adolescente termina con un martillo atascado en su boca y se vuelve viral

Nadie pone en duda que hay una cantidad de personas que toma decisiones poco acertadas, pero con las redes sociales, esas personas adquieren más notoriedad al transformarse en fenómenos virales.

Eso fue lo que le pasó a una adolescente de Londres, quien tuvo la ocurrencia de poner un martillo en su boca, todo por su banda favorita.

El problema fue que la joven sufrió un pequeño percance, al ver que no podía retirar el elemento, y antes de pedir ayuda, decidió postear todo en Twitter.

La imagen fue retuiteada más de 2.500 veces y de acuerdo a su protagonista, la idea nació mientras chateaba con su amiga.

“Le envié una foto de un miembro de la banda y me di cuenta lo maravilloso que era. Mi reacción inicial fue ‘wow, es tan lindo que me comería un martillo’”.

how do u tell ur mom that u got a hammer stuck in ur mouth pic.twitter.com/JzPmehLfP0

— kaley 🔨 (@guillctine) July 26, 2017