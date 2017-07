Columna de Zita Pessagno: Horóscopo y numerología del 31 de julio al 6 de agosto

…Esta es una semana en la cual la naturaleza se presenta va a evidenciar es dueña y señora de determinar lo que considere sorprendiendo con sus manifestaciones en el mundo entero, sin embargo un punto a favor es que las energías positivas tienen mayor peso lo que implica que ante cualquier dificultad tendremos mucho a que echarle mano para solucionar la prueba favorablemente, el Sol brilla profusamente y nos acerca la esperanza en la medida que comprendamos que la vida es cíclica, que hay altos y bajos, que es inevitable pasar por pruebas complejas donde incluso podemos perder cosas, y seres, amados, pero que debemos entender es parte de la vida y hay que continuar, a veces son golpes muy dolorosos, o que te retroceden a dolores de antes que se actualizan, tratemos de rescatar solo lo positivo, si se fue alguien amado rescatemos los buenos momentos y esa felicidad que tuvimos con ese ser, si fue un ser destructivo para nosotros pues simplemente soltemos todo lo negativo y dejemos se vaya en el viaje al otro lado que va a realizar, no nos quedemos con lo que nos hizo mal, nada de eso es bueno, respiremos profundo y dejemos que las energías positivas nos inunden para que sanen todo lo que aún nos hace mal, y continuemos que aún podemos hacer cosas muy buenas por nosotros y por otros de cualquier especie, detenerse solo sirve para evaluar y estar seguro por donde seguir, de ahí en más hay que avanzar hacia la luz, que esta sea una semana llena de paz interior, de fortaleza para remontar pruebas, y de mucho amor para cada uno de los seres maravillosos que hacemos el bien, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana se reiteran las energías complejas de la anterior donde las pérdidas se marcan nuevamente, hay que enfrentar y superar porque la vida es así…su carta anual es “La Templanza” y recomienda sujetarse de lo que a uno le hace bien y valorar más lo que se tiene…su Vibración Numerológica de esta semana predice que hay que tomar con sabiduría las pérdidas y comprender que en algunas ocasiones es una liberación positiva para alguien que uno ama…el Número (16) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que los viajes no se visionan como positivos aunque sean necesarios, si se pueden evitar mejor…su número anual es (14) y sugiere que estén tranquilos ante los cambios que se presentan…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás que la Calma puede dominar nuestras pasiones, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, siguen las buenas vibras acompañándolos, aprovechen este período y hagan proyectos de todo tipo, en calma, pero sabiendo van bien energizados…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir la luz de lo que es bueno porque todo lo que hagan así fructificará…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si saben seguir por el camino del bien será un período pleno y positivo…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que estará en nuestras manos cumplir un sueño postergado…su número anual es (9) y sugiere que no descuiden su espíritu y el de aquellos que le importan…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para Ordenar y proyectar los pasos a seguir, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siguen las semanas con vibras negativas que amenazan alrededor, sin embargo si seguimos trabajando energías y decretando positivo superamos la prueba…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda dejarse querer y permitir la ayuda de otros, pero sin ilusionarse…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si uno no se ilusiona con nada, ni nadie, es imposible nos afecte su conducta…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que vayamos en calma paso a paso para no errar y avistar lo negativo antes…su número anual es (6) y sugiere que cuiden sus palabras, si lo hacen todo fluirá y esquivarán lo negativo…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar si o si lo Negativo en Positivo, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Credibilidad y Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, sigue con vibras muy racionales a su alrededor, es decir, que favorecen sus pensamientos y por tanto cualquier instancia que requiera el uso de su lógica…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda encausar todo a través de su razón y no de su fuerza, ahí está la luz…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque sea doloroso verán lo que realmente está sucediendo, úsenlo en su favor…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que si van en calma podrán componer aquello que parecía perdido…su número anual es (11) y sugiere que usen su mente y sabiduría, su palabra será la justa…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, período aún muy emocional que se arrastra desde la semana anterior, deben estar en calma antes de tomar cualquier decisión…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no dejarse embrollar por situaciones que los presionen y apresuren…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no toman las cosas en calma pueden errar grandemente…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que cuidado con las tentaciones, cabeza fría atrae luz…su número anual es (10) y sugiere que rescaten su fuerza interna para auto sujetarse y no permitirse desbocar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Auto Manejo Personal, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuidado con perder el interés en algo, o alguien, solo porque están mucho tiempo en lo mismo y de pronto se les ha olvidado valorarlo…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no caer en tentaciones, que aunque sean muy atractivas, quizás solo sean apariencia…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pueden sentir apatía frente a algo, o alguien, a quien dejaron de apreciar, aunque puede que valga mucho…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que sean cautelosos antes de opinar porque lo dicho ya no tiene vuelta…su número anual es (15) y sugiere que estén muy alertas para no dejarse tentar instancias oscuras…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles ver las cosas tal cual como son, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, mucha energía de realización nuevamente para poder llevar a cabo lo que tengas como meta, eso sí te va a costar un poco más, pero valdrá la pena…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda no perder el tiempo en cosas que no son importantes porque al dejarlas de lado avanzas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que tanto la fuerza interna como externa se alían en tu favor esta semana…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que en la medida que usen la sabiduría avanzan, si usan la fuerza bruta solo golpean…su número anual es (16) y sugiere que aunque la situación sea compleja analícenla en calma y verán la luz…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para saber manejar tanta energía, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando uno ha observado, y aterriza con que cuenta, tiene claro que es lo que debe hacer en el momento que su sabia intuición se lo sugiera…su carta anual es “La Justicia” y recomienda mantener calma porque en ese instancia la luz nos guía para hacer lo correcto y beneficioso…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las transformaciones son factibles de realizarse y con éxito, dependerá de ustedes llevarlas a cabo…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que ustedes saben lo que quieren, analicen si es lo mejor y de ahí manos a la obra, no siempre lo que uno quiere es lo mejor…su número anual es (8) y sugiere que manejen con cuidado el tema de las energías, cuando uno se siente poderoso hay que tener cuidado para no arrasar…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para mantener Serenidad y estar aterrizados, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, este es un momento en el que es bueno detenerse y evaluar todo lo que está sucediendo en todo sentido a su alrededor, y ver realmente donde y con quien están…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda hacer las cosas despacio, mejor caminar para observar que correr y no ver…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es bueno evaluar no solo lo que nos rodea sino también a uno mismo para entender las posibles manifestaciones que podemos generar y prever errores…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que es momento de mirarnos a nosotros y nuestros entorno…su número anual es (7) y sugiere que sujetemos nuestras energías para direccionarlas como corresponde…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para tener Luz a la hora de analizar y analizarnos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Emprendimiento, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, es tan importante ser leal, y que lo sean con uno, pero si hay algo más importante es el no esperar nada de nadie porque así es imposible caer en la desilusión…su carta anual es “La Luna” y recomienda ante una instancia de desengaño poner la cabeza y no el corazón para no herirse más…su Vibración Numerológica de esta semana predice que dar otra oportunidad es algo que hasta nosotros quisiéramos para uno en su momento…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que no es bueno esperar algo de alguien, es mejor esperar a ver que te dan y a partir de aquello decidir si es bueno para uno o no…su número anual es (18) y sugiere que ante las desilusiones mejor soltar y dejar que se vaya con quien las provocó…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Calidez y no sentirse solos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, buenas vibraciones para lograr concretar una oportunidad en algún aspecto de sus vidas, pero deberán movilizarse para efectuar dicho cambio…su carta anual es “El Juicio” y recomienda mantener el entusiasmo porque ese será su motor para continuar en positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las puertas no se han cerrado, solo era apariencia, dependerá de uno determinar que esas puertas se vuelvan a abrir…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que el empuje está lo que deben tener claro es que hacia donde se van a dirigir y parea qué…su número anual es (20) y sugiere que los cambios muchas veces deben ser drásticos en beneficio de hacer crecer algo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Coraje, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando uno quiere empezar algo de cero es importante generar ciertas reglas que disciplinadamente se cumplan para lograr alcanzar el éxito que tanto anhelamos…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda no solo utilizar su sabiduría sino además el sentido común para poder hacer las cosas con lógica…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sus objetivos podrán llevarse a cabo, y concretarlos, en la medida que deben dirigir todas sus energías hacia ese centro, hacer mucho a la vez hace que de pronto más de algo sea a medias o simplemente no se concrete…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que tener la fuerza no es suficiente, hay que saber dirigirla…su número anual es (2) y sugiere que mientras la razón sea su guía la luz llevará sus pasos hacia senderos seguros y productivos…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Claridad de donde está la meta y llegar a ella en calma, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Eficiencia, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…