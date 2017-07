“No sé por qué me haces esto”: La pequeña “actriz” que enamora a todos en las redes sociales

Quién no ha tenido un hijo que hace un espectáculo cuando no le das lo que quiere o quién no ha visto a un niño con una “pataleta” poniendo un poco en ridículo a los padres que no saben qué hacer ante la situación.

Eso es lo que quiso mostrar un padre en México al compartir por las redes el video de su hija Danna, la que se transformó en una verdadera “actriz” de teleserie luego de que la castigaran quitándole el tablet.

Xiuhnel Olivares grabó el video hace dos años, pero hace sólo unos días lo compartió en redes sociales y prontamente este se viralizó por la increíble “actuación” de la pequeña.

“No sé qué te pasa, no sé por qué me haces esto…, yo te quiero”, le dice la pequeña en medio de las lágrimas, para luego agregar “tu siempre me regañas, tu siempre me castigas”.

En declaraciones a Verne de El País, Olivares asegura que la grabó “para que ella lo vea cuando sea grande y vea cómo era de chiquita”.

“Mis amigos me decían que tenía muchas vistas, pero yo no les creía. Cuando le digo a mi hija que ya se hizo viral, tampoco me cree”, señaló, asegurando que nunca quiso que su hija se hiciera famosa.