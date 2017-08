Fotografía revela momento exacto en que un avión casi provoca la mayor tragedia de la historia

La Comisión Nacional de Seguridad del Trasporte (NTSB) dio a conocer nuevos detalles de lo que pudo haber sido la mayor tragedia de la aviación en la historia: el choque de un avión de Air Canada contra otras cuatro naves que esperaban despegar.

El hecho ocurrió la noche del pasado 7 de julio, cuando el avión del vuelo 759 pasó apenas por encima de las naves que se encontraban en el aeropuerto internacional de San Francisco, en Estados Unidos.

Mientras acontecía esto, los pilotos de un avión United alertaba a los controladores del recinto que una nave venía fuera de su trayecto. Por su parte, los pilotos de un Philippine Airlines prendía sus luces intentando una medida de último minuto para llamar la atención a sus colegas del Air Canada.

“Estuvo tan cerca, demasiado cerca”, sostuvo el consultor de seguridad John Cox. En ese sentido, dentro de los antecedentes revelados por la NTSB se indica que todo se debió a un error de los pilotos, quienes se equivocaron de pista de aterrizaje, pasando a 18 metros de altura apenas de las otras naves.

Además, el vuelo que venía procedente de Toronto, venía con un trayecto erróneo, por lo que no fue visto por los controladores de tráfico ya que no aparecía en el radar. Esto, porque el sistema no detecta los aviones que están alineados para aterrizar, por lo que tras este episodio anunciaron que buscaran modificarlo.

Los pilotos del Air Canada eran ambos experimentados, sumando en conjunto más de 30 mil horas de vuelo por lo que no se debió a la poca preparación de ellos. En ese sentido, los dos señalaron a los investigadores “que no recuerdan haber visto aviones en la pista pero que había algo que no estaba bien”.

Finalmente, se señaló que no se logró escuchar el diálogo que sostenían el piloto y su copiloto, ya que quedó grabada una conversación del vuelo posterior que hizo ese avión, ya que solo queda registrada las últimas dos horas.

La foto del momento a la derecha de la pantalla: