La NASA busca candidato para proteger la Tierra de extraterrestres y niño pide el trabajo con esta increíble carta

Hace un par de días la NASA publicó una oferta de trabajo, en la que invita a quienes quieran sumarse al cargo de “oficial de protección planetaria”.

Para esta labor, que además tiene una remuneración de hasta 122 millones de pesos anuales, la agencia espacial estadounidense busca profesionales que puedan ser un aporte en futuras misiones de vuelo espacial.

Y aunque el trabajo no implica transformarse en una especie de ‘hombre de negro’, ya hay varios interesados por el cargo, entre ellos uno bastante particular que se transformó en viral, por su carta de presentación.

Esto, luego que la carta de un niño de 9 años que se presenta como “Guardian de la galaxia” escribiera para solicitar el cargo, argumentando que tiene las características para el trabajo, entre otra cosas “por que mi hermana dice que soy un alien”.

Esto es lo que escribió el menor.

“Querida Nasa

Mi nombre es Jack Davis y me gustaría solicitar el puesto de oficial de protección planetaria. Puedo tener nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es mi hermana que dice que soy un alien también. He visto casi todas las películas de alienígenas que me dejan ver. He visto también “Marvel Agents of Shield” y espero ver la película Man in Back. Soy genial en los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien”.

sinceramente

Jack Davis

Guardián de la Galaxia