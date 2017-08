Padre invita al “exorcismo” de su hija y a los minutos se arrepiente tras monumental reto

Las redes sociales dan para todo y nada pasa desapercibido, incluso si lo que escribes apenas está unos minutos publicado.

Esto le pasó a un padre en Irlanda que quiso bromear con el bautizo de su hija y terminó recibiendo un reto monumental.

El hombre aprovechó una foto de la niña donde aparece durmiendo y con los ojos blancos para invitar al “exorcismo de su hija” Saoirse que se realizará el 20 de agosto.

En la publicación pide que la familia se una para ver como un hombre arroja agua sobre la niña y “expulsa a los demonios que habitan su alma”.

“Comida y pastel (y unas pocas latas)”, cierra la “broma”.

Sin embargo, la humorada al parecer no le cayó bien ya sea a su madre o su novia. El hombre recibió un reto monumental y un primo literalmente lo “vendió” por Twitter al publicar el nuevo posteo.

La foto había sido cambiada por una de la pequeña sonriente y ahora se invitaba al bautizo de Saoirse.

El texto partía de la misma forma, pero ahora pedía que se unieran al “especial día de Saoirse cuando sea bautizada en una ceremonia muy seria y real”.

El tuit con el troleo del primo ya tiene más de 67 mil me gusta y ha sido retuiteado casi 25 mil veces.

Hahahaha my cousin posted this for his daughter's Christening but clearly got a bollocking from either his girlfriend or his Mam over it pic.twitter.com/5tBSHqJrX2

— Ste (@notstelfc) August 2, 2017