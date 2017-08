Café australiano cobra “impuesto al hombre” con el fin de crear conciencia sobre la brecha salarial de género

Un café australiano decidió entrar de lleno al debate sobre la brecha salarial de género y comenzó a “cobrar” un impuesto a los hombres y además entregar preferencia a las mujeres a la hora de encontrar un asiento en el local.

Alex O’Brien, la dueña del café vegano de Melbourne, explicó en 7News que la idea del “impuesto al hombre” nace para crear conciencia sobre la brecha y que se determinó que fuera un 18% porque es la diferencia salarial en su país según la Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo.

El local Handsome Her tiene como eslogan “un espacio para mujeres, por mujeres”, y su dueña se apura en aclarar que todos los hombres son muy bienvenidos.

De hecho, señala que los hombres que no quieran pagar el impuesto (que sólo se aplica una semana del mes) no serán echados del café y que “es sólo una oportunidad para hacer algo bueno”.

Hasta el momento, ningún hombre se ha negado a pagar el 18% extra, e incluso muchos han entregado más dinero, asegura O’Brien.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her – is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8

