El café donde todo es más caro para los hombres sólo por ser hombres

El debate sobre la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres está instalado en la mayoría de los países del mundo y en algunos las autoridades están adoptando medidas para terminar con ella.

Pero mientras eso pasa, una cafetería en Melbourne, Australia, decidió adoptar una medida para atacar la diferencia de sueldos y beneficiar a las muejeres.

El dueño de la cafetería “Vegan”, Alex O’Brien, decidió adoptar tres medidas específicas y las publicó en un cartel fuera de su negocio, sin esperar la repercusión mediática que estas han tenido.

La idea de O’Brien consiste en:

Luego de publicar sus nuevas reglas, el dueño del local asegura que los clientes no han opuesto resistencia y que por el contrario, los hombres han estado dispuestos a asumir el mayor cobro.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her – is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8

