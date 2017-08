Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 7 al 13 de agosto

…Amigos esta es una semana en la que en Chile las energías se ven asociadas a una búsqueda de equilibrio, equilibrio que si es necesario utilizar la fuerza para lograrlo pues se verá apelar a aquella, donde veremos instancia muy espirituales a la par que situaciones muy mundanas, ambas de forma pública, se puede tratar de visitas o ceremonias eclesiásticas que promuevan unidad, o publiciten alguna circunstancia asociada a inducir la difusión de motivos de evolución espiritual, o algo semejante, además de manifestaciones de índole social en las que los ciudadanos puedan hacer ver su vinculación a temas de interés que colaboren a crecer como sociedad, en cuanto a la naturaleza en Chile vuelven elementos que se han estado manifestando anteriormente y retoman privilegio durante este período, las aguas y los vientos, y cierta inestabilidad terrena en diversos lugares, aparecen de manera preponderante, en cuanto al mundo en general veremos manifestaciones asociadas a instancias duras de represión, impuestas se dirá para retomar un orden perdido, que serán demasiado fuertes como para justificar cualquier tipo de reordenamiento sano, y en las manifestaciones de la naturaleza se aprecia una gran caída desde los cielos que llamará tristemente la atención, el mar será protagonista de variadas manifestaciones, tanto positivas como negativas, lo importante es estar siempre en calma y prever para evitar males mayores, nunca pensar que algo o alguien nos puede vulnerar, y seguir adelante haciendo obras de amor no importando la especie de aquel que ayudemos, y recordar que no porque alguien piense diferente de nosotros eso implica maltratar a ese ser, la vida da vueltas y es importante aprender a respetar los diferentes puntos de vista, en la medida que haya una comunicación alturada podemos avanzar, buena semana, buenas vibras, y lo mejor para los seres buenos que viven y dejan vivir en paz, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, nuevas posibilidades aparecen en este período, serán opciones que reemplacen lo perdido, incluso que les ayude a retomar una unión perdida…su carta anual es “La Templanza” y recomienda tener paciencia, no alocarse, e ir despacito…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aún en siendo material la propuesta esta hará su ánimo se renueve…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que es mejor dejar las discusiones de lado, no llegarán para uno a buen puerto…su número anual es (14) y sugiere que se preocupe por lo que le ayudará a crecer…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Auto Manejarse, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás que Dominan todo, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando las cosas ha tenido un buen proceso siempre hay que estar preparados para un vuelco y tener que empezar un nuevo ciclo, en lo mismo o con la misma gente…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda que es muy positivo meditar diario para proyectar la luz que nos guíe…su Vibración Numerológica de esta semana predice que reordenarse internamente es el primer paso para tomar un buen rumbo…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que no será más de lo mismo, sino lo conocido visto desde otra perspectiva…su número anual es (9) y sugiere que la fuerza para superar lo que venga la tienen en sus manos este período, dependerá de uno echarle mano…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darles la Calma que siempre ayuda, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Agrado, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, vienen de semanas que no han sido tan sencillas, o por incomprensiones, o porque están cansados de buscar todavía lo que no encuentran…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda tomen las cosas con lógica y vean que aunque no lo crean están avanzando, paciencia…su Vibración Numerológica de esta semana predice que lo que no se dio ahora empieza a manifestarse porque la fuerza positiva nos acompaña…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que deben evaluar muy bien lo que tienen versus lo que les puedan ofrecer, si no sienten confianza no se lancen…su número anual es (6) y sugiere que piensen en ustedes primero, luego lo demás…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás que son la Mejor Opción, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando se tienen las cosas claras los pasos a seguir fluyen de manera natural para llevarnos hacia lo bueno y positivo, cuando no es todo lo contrario…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda no forzar lo que no fluye, y mejor dejar que fluya lo que si…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las cosas irán avanzando para mejorar, colaboren para aquello…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que hay que dejarse llevar por lo que ayude a reposicionarnos de la mejor manera…su número anual es (11) y sugiere que sean lógicos y vayan por el buen camino en lugar de optar por aquello que hace mal…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz a sus elecciones, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, seguimos en la incertidumbre que acerca las dudas y los temores, hay que luchar por cambiar el rumbo hacia lo que realmente nos ayuda…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda elegir solo lo que tenga argumentos valorables para seguirlo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque el destino sea a momentos ineludible lo que nadie puede cambiar es la fuerza de voluntad para seguir, remontar y triunfar…el Número (15) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que si la persona que tienen frente a ustedes no vale la pena, sigan, pero si vale es bueno mantenerla con uno…su número anual es (10) y sugiere que se analicen porque en el fondo si saben lo que deben hacer…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Ayudarles a Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Dominio positivo, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, es buen período para hacer emprendimientos, o presentarse ante otros para que nos elijan para algo de nuestro interés, porque estamos encantadores…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no abusar del encanto y que se malinterprete…su Vibración Numerológica de esta semana predice que estarán energéticamente atractivos para ser escuchados y vistos, aprovechen con inteligencia…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que deben estar claros para no perder el tiempo…su número anual es (15) y sugiere que usen su lógica y no sus afectos para decidir…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Iluminación, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, están construyendo paso a paso, es lógico estar cansados, sin ánimo, sin embargo es parte de avanzar sacar fuerzas de donde no las hay para alcanzar el éxito…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda descartar lo que les impide avanzar y seguir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sin sacrificios no hay triunfo…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que con prudencia y decisión todo fluye positivamente…su número anual es (16) y sugiere que superen las contrariedades porque son pruebas para cortar su avance…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Energía, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Autocontrol, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, los cambios nos llevan inevitablemente a replantearnos las búsquedas, y hacer que nuestros caminos tomen nuevos rumbos…su carta anual es “La Justicia” y recomienda no olvidar que sea la meta que sea debe ser positiva…su Vibración Numerológica de esta semana predice que recibir un buen y sabio consejo hace la diferencia a la hora de decidir…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que escuchen en calma lo que se les sugiere, ustedes deciden, pero valoren los consejos…su número anual es (8) y sugiere que no dejen de lado sus objetivos originales, replantearlos es una cosa, olvidarlos otra…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darleds Luz y Animo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando se tiene claro que empezamos de cero lo que queda es fijar metas y generar estrategias para lograr alcanzarlas…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda ir hacia el éxito, pero entendiendo que si hay que corregir el rumbo todo es en beneficio de alcanzar la meta…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para saber utilizar la intuición es importante la comprensión del mensaje que ella nos trae…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que no siempre estar disponible colabora al éxito…su número anual es (7) y sugiere que están en buen período de percepción, úsenlo en compañía de la lógica…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Luz, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, toda búsqueda implica tener calma y paciencia, arremeter es bueno en el momento preciso, el resto del tiempo es mejor paso a paso…su carta anual es “La Luna” y recomienda diferenciar entre prever y desconfiar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si se adelantan pueden prever como resolver probables imprevistos…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que deben diferenciar en prejuicio y prevención…su número anual es (18) y sugiere que no se dejen arrastrar por las pruebas, solo trabajen para superarlas…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Precisión, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando las situaciones suceden con mucha rapidez a veces suelen desmoronar las cosas que tenemos ordenadas…su carta anual es “El Juicio” y recomienda tomar todo con calma y reordenar con mayor precisión…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hay que cambiar ciertas ideas para mejorar la posibilidad de alcanzar una meta pues háganlo…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que es bueno analizar toda oportunidad inesperada, nunca se sabe…su número anual es (20) y sugiere que estén alertas a las novedades para no asustarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para ayudarlos a recibir mejor lo nuevo, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando se siembra bien y con consciencia es inevitable que tarde o temprano lo que tanto persiguieron lo puedan de alguna forma alcanzar…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda estar preparados para lo bueno que se viene, porque aunque sea positivo hay que saber llevarlo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será un período beneficioso de muchas maneras…el Número (7) les corresponde esta semana y avisa que traten de superar lo que no fue bueno para saborear con gusto el éxito…su número anual es (2) y sugiere que ante los triunfos siempre es bueno evaluar los siguientes pasos…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Entusiasmo, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…