Mauricio Riffo, el primer "youtuber discapacitado de Chile" que la rompe con hilarante video en la web

“Hoy día vine a hacer un video un tanto diferente… con capacidades diferentes”, dice Mauricio Rifo, el autodenominado “primer youtube discapacitado de Chile”. El joven, que en la web quiere darse a conocer como “Teniente Dan”, subió un video a Youtube contando su experiencia en el Metro, cuando una señora “velocirraptor” empezó a vociferar en contra de un ciudadano haitiano que le ganó el asiento.

“Primero nos traen la lepra y después nos quitan los asientos”, asegura que dijo la señora y cuenta que “todo esto mientras el joven haitiano se paraba con lágrimas en los ojos”. Añade que “en ese momento le dije ‘amigo, quédese ahí’ y me senté en el suelo, o mejor dicho, me tiré al suelo y le dije ‘¿señora, quiere sentarse? Entonces siéntese en mi silla?’”, comenta el joven en su video, que ya tiene más de 1.300 visitas.

El joven, que sufre una discapacidad que le impide caminar, indica que hace todo esto para incluir a quienes no siempre son vistos por la sociedad.

“Básicamente yo trato de generar inclusión a través del humor, yo invito a la gente a reírse conmigo y no de mí”, aclara a Publimetro.

De hecho, dice que el nombre “Teniente Dan” lo eligió tras ver la película Forrest Gump. “Él está dispuesto a aceptarse en su silla y conmigo pasa lo mismo”, reflexiona.

En ese sentido, asegura que pese a que la exposición puede aumentar el nivel de ofensas por su discapacidad, dice que “al principio, eran mucho más. Simplemente, me considero una persona educada, en el fondo, las personas son bastante ignorante en materia de discapacitados” y aclara que su canal es también una forma de llamar a la inclusión.

Donde había un problema, vio una solución

Cuenta que convertirse en youtuber surgió de un gran problema: no encontraba trabajo. “Como no tenía empleo, la única medida para mostrarme y expresar mi creatividad, fue presentando videos en Youtube”.

Y le ha ido bastante bien. Cuenta que ha tenido un peak de 3 mil personas que han visto sus videos y los planes no paran ahí: no descarta presentarse en shows en vivo.

“Como no puedo hacer stand up comedy, haría sit down comedy”, dice con humor y aclara que aquellos que quieran contactarlo pueden escribirle a tenientedan@icloud.com o seguir su canal Teniente Dan en Youtube.