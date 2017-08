Chilenas que no pueden celebrar el "día del orgasmo": este es el problema que inhibe el derecho a gritar

Cuando hay problemas, generalmente los amigos y amigan le recomiendan a uno gritar. Pero qué pasa si es que es precisamente eso el problema, no poder gritar? Eso es lo que ocurre precisamente con las mujeres que sufren de una molestia de la que poco se habla: anorgasmia.

Este 8 de agosto se celebra “el día del orgasmo” y la kinesióloga especialista en sexualidad, Odette Freundlich nos aclara qué es precisamente la anorgasmia, el problema que evitará que algunas mujeres puedan celebrar esta jornada

“Es la incapacidad de experimentar un orgamos” y la directora del Centro Miintimidad agrega se pueden identificar dos grandes casos: el primario y secundario.

“El primario corresponde a aquellas personas que nunca han sentido un orgasmo. En esos casos hay que ver qué es lo que está pasando, buscar cuál es el origen de aquellas mujeres que nunca han experimentado esto”, dice.

Así, explica que una de las primeras causas son no haber explorado su cuerpo antes. “Hay mujeres que no conocen su anatomía, no saben qué les gusta y qué no. Hay mujeres, créelo o no, que nunca se han masturbado”, dice.

Con números en manos, indica que de 1.632 personas que han visitado su centro durante los últimos años, al menos 817 mujeres nunca han experimentado placer masturbándose.

“En esos casos, la recomendación es que las mujeres busquen en internet cómo es la anatomía femenina, que se miren, que se conozcan, porque no tiene nada de malo saber qué es lo que les gusta, de qué forma tocarse y cómo moverse”, explica.

También hay casos que personas que han sentido un orgasmo, pero no saben que lo han tenido. “Hay muchas mujeres que han sentido uno, pero no lo saben reconocer. Muchas veces piensan que esto se da en cada relación sexual, que aparecen fuegos artificiales y que prácticamente dura una eternidad. Eso no es cierto, pues en promedio, un orgasmo común dura en promedio 10 a 15 segundos”, especifica.

Sobre los casos secundarios, Freundlich indica que estos se dan en personas que antes han tenido un orgasmo, pero que de pronto dejan de sentirlo.

“Pasa cuando hay mujeres que fueron engañadas por sus parejas, personas que tienen problemas, que perdieron el trabajo o que están pensando en otras cosas cuando tienen relaciones sexuales”.

De hecho, dice que hay mujeres que “empiezan a sentir dolor y cuando hay dolor, no hay placer. Sin placer, no hay orgasmo”, dice.

En ese sentido, aclara que muchas veces es necesario asignarle importancia a concentrarse en la sexualidad y darle espacio al jugueteo previo. “En promedio, la previa debe durar al menos 20 minutos, que es el tiempo que permite a la mujer conseguir una erección del clítoris, que es la única parte del cuerpo cuya función es específicamente entregar un orgasmo”.

Asimismo, recomienda leer literatura erótica, como “50 Sombras de Grey” y no dejarse guiar por películas pornográficas, que sólo aumentan mitos sobre el orgasmo y no reflejan ninguna realidad.

“La primera recomendación es saber qué es el orgasmo, entrar en internet, mirarse y no encargarle esta tarea al hombre o a la pareja. La comunicación también es lo más importante y si esto no soluciona, a pesar de todo, entonces hay que visitar a un especialista”, finaliza