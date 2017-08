Sedujo a dos menores con fotos hot, tuvo sexo con ellos y su esposo la defendió con la peor excusa del mundo

Brooke Lajiness, una mujer de 38 años y madre de dos niños, fue declarada culpable de tener relaciones sexuales con dos menores de edad, a los cuales conoció a través de redes sociales.

La acusada, que está casada y que trabajaba en un salón de belleza, sedujo a los adolescentes de 14 y 15 años respectivamente enviándoles fotografías de ella desnuda y en sugerentes posiciones, con lo cual se ganó la atención de ellos.

Tras esto, los convenció para que escaparan de su hogar en la noche para tener sexo con ellos en su automóvil, hecho que se repitió al menos en 17 ocasiones.

“Es el mayor arrepentimiento de mi vida”, señaló la mujer en medio del juicio, en donde la fiscalía solicitó entre ocho a 15 años de presidio, tildando a Lajiness de “depredadora sexual”. Sin embargo, el juez decidió que la pena para ella será entre cinco a 15 años.

Brooke Lajiness. Facebook

Lo llamativo es que el esposo de la acusada se mantuvo firme a su lado, esbozando una curiosa explicación sobre el hecho que llevó a que su cónyuge tuviera relaciones con los menores: que todo fue causado por la insomnia que sufre. En tanto, la defensa de la mujer indicó que el menor de 14 años indujo al de 15 a sumarse a los actos íntimos, por lo que rechazó que Lajiness estuviera en búsqueda de víctimas.

Por su parte, la condenada pidió clemencia a la justicia en nombre de sus retoños. “Mi prioridad siempre ha sido mis dos hijos y los he cuidado como nadie más puede. Me devasta considerar la posibilidad que no podré hacerlo más”, expresó.