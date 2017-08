La rifa del chancho sin una pierna: el hilarante premio que todos comentan en Twitter

Las agrupaciones sociales realizan gran parte del tiempo rifas o sorteos para recaudar fondos, pero la organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de Choroteaga, en Costa Rica, alcanzó fama mundial por sus premios.

En el boleto, ampliamente compartido en redes sociales, se puede leer que el primer premio es “un cerdo sin una pierna”, mientras que el segundo es “una pierna de cerdo”.

Hace media hora que me estoy riendo con esta rifa. No me deja dormir. pic.twitter.com/sj6jHvYbMh

— Juan José Campanella (@juancampanella) August 8, 2017