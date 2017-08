Hacía feos dibujos, le tatuó uno de ellos por diversión a su novio y se hizo viral por sus horrendas creaciones

E chegou o carrinho do café Mas esse não diz que chegou porque nem precisa que ele mesmo já se anuncia com 1 swingueira ou mesmo COMO ZAQUEU QUERO SUBIR O MAIS ALTO QUE EU PUDER mas aí é geralmente menos ungido que os carros do ovo / A curadoria de músicas dos carrinho de café é mais na pegada e ainda rola uns reggae / Essa versão pocket do trio elétrico oferece opções de café Com leite ou sem leite Todos já vem adoçados que de amarga já basta a vida / E já vem morno também pra não precisar ficar soprando e queimar a língua / Tem de 0,50 e tem de 1 real pra você literalmente não dormir no ponto (de ônibus enquanto espera para sempre o Luis Anselmo que jamais passou) Não tem trocado não? Aí você me quebra Patrimônio cultural de salvacitersson Ninguém liga se líquido quente no copo plástico faz mal // Idéia de @s4l4d4ys //

