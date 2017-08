"Ay mi perrito, no te dije yo??": el reclamo de la “chilena promedio” por cara de aburrida de Mayte Rodriguez junto a Alexis Sánchez

Las fotos de Mayte Rodríguez mientras se desarrollaba el partido en que Arsenal enfrentó al Leicester por la primera fecha de la Premier League, dieron la vuelta al mundo por la cara de aburrida que tenía la actriz en las imágenes.

Alexis Sánchez, quien no pudo estar en el encuentro por lesión, apareció en las tribunas junto a su polola, pero esta no se veía muy entretenida con el partido y las especulaciones no se hicieron esperar.

Si bien Rodríguez salió a aclarar a través de Instagram que su cara reflejaba que ese minuto el equipo de su amado perdía, sus explicaciones no convencieron.

Publimetro Chile Parece aburrida: Las fotos de Mayte Rodriguez viendo junto a Alexis Sánchez el partido del Arsenal la actriz no estaba muy a gusto parece

Y una que no se sintió conforme con la respuesta de la polola del niño Maravilla fue la Chilena Promedio, la misma que se hizo famosa por cuestionar el romance entre ambas figuras y asegurar que con esta relación se confirmaba que “las cuicas nos quitan todo”.

En un nuevo relato viral, la mujer emplazó a Sánchez. “Ay mi perrito, no te dije yo?? Insisto, si Chilena Promedio hubiese estado ahí, estaría con la cara pintada, métale tocando la corneta y la bubusela,regalándole huevos duros a todos, gritando “árbitro saquero”, dirigiendo la ola, saltando en la barra y dándole al tambor, que chilena promedio es campeona…”.

“Alexis, solo por estar ahí contigo estaría con la cara llena de risa, con los cachetitos coloraos y estaría mandándole fotos a tu mami por el grupo de wazap de la familia “Los Tocopillanos”… todos cometemos errores, pero yo que tú me apuro, mira que Beckham anda por ahí y en la pega me regalaron una gift card de ZARA… te la dejo ahí”, añadió el reto al futbolista.