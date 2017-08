Columna de Zita Pessagno: Horóscopo y numerología del 14 al 20 de agosto

…Amigos esta es una semana en la que experimentará instancias en las cuales se trata globalmente de apoyar situaciones problemáticas para buscarles soluciones en conjunto, las energías se dirigen a ver manifestaciones que delaten la voluntad de hacer cambiar ciertos hechos a partir de la toma de decisiones enérgicas de parte de muchos en muchas partes, en cuanto a las manifestaciones de la naturaleza se ve situaciones no positivas donde habrá que tener mucha calma, y disposición a colaborar, para ayudar a otros que la estén pasando mal, aquello que vimos sobre algo complejo que sucede en el cielo se sigue manteniendo en la expectativa, en cuanto a Chile será un período de búsquedas nuevas, de personajes que aparecen con novedades que nos pueden sorprender profundamente, donde se retoma el camino hacia otros espacios cambiando incluso de lugar físico, situaciones poco gratas de resoluciones incomprensibles que se verán comentadas enérgicamente por las redes sociales, y la luz aparece haciendo ver que quienes aparentaban ser de una forma realmente hicieron todo para lograr alcanzar sus verdaderos intereses, la naturaleza nos sorprende con eventos inesperados que quizás no se tomen con la seriedad debida trayendo consecuencias, será una semana movida en general, pero que podrá ser más beneficiosa para aquellos que seamos prudentes y no nos volvamos locos con los sucesos que se presenten, buenas vibras para todos los seres buenos que hacen el bien a inocentes indefensos de cualquier especie, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana se ve que las rueda de la fortuna toca su puerta, recuerden que la fortuna tiene dos caras, pero si buscan solo la positiva hacia allá irán…su carta anual es “La Templanza” y recomienda mucha prudencia ante incluso lo muy bueno, en calma sabrán decidir por lo mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las oportunidades pueden estar donde menos lo visualicen, mucho ojo…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que la fortaleza está en ustedes, pueden más de lo que creen…su número anual es (14) y sugiere que continúen con perseverancia, la luz los guía…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Animo, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, lego de estar en un espacio indefinido es bueno empezar a tomar decisiones y emprender un rumbo, mantenerse en las dudas implica no avanzar…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda justamente emprender el camino siempre decretando la luz está al final para uno…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si queremos un cambio no basta con esperarlo hay que motivarlo…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que si aprovechamos las instancias podremos renovarnos…su número anual es (9) y sugiere que se levanten y emprendan el camino, sentarse a esperar otros lo hagan no resuelve…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, las dudas pueden existir, es humano, lo importante es no evidenciarlas ni dejar que nos envuelvan, transmutemos decretando luz al superar la prueba…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda escuchar con prudencia lo que tienen que decirnos, y pensar antes de hablar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pueden tener miedo de perder, decreten todo es maravilloso y está en sus manos y transmutarán…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que tienen la fuerza y el liderazgo para superar cualquier prueba, y al final llega su premio…su número anual es (6) y sugiere que no discuta, no vale la pena…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Visión, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, retomar algo debería implicar dejar atrás lo negativo para empezar con buen pie, eso sí, no olvidar para evitar caer en los mismos errores…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda emprender con coraje y decisión…su Vibración Numerológica de esta semana predice que dar una oportunidad también requiere estemos prevenidos para protegernos…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que cuando la esperanza está hemos avanzado mucho…su número anual es (11) y sugiere que use su sabiduría para no cometer los mismos errores, o escaparse a tiempo de errores pasados…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Luz a sus pensamientos, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Multiplicidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando uno mantiene calma, incluso en los peores momentos, es inevitable estar más dispuestos a encontrar luz donde el caos no la ve…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no dejarnos envolver por lo que digan los demás, escuchemos y analicemos primero sus comentarios…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo se estabilizará para dar paso al orden…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que lo importante es la estabilidad de uno y los que ama…su número anual es (10) y sugiere que si van a guiar lo hagan con responsabilidad…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Orden, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana un tanto estresante, con altos y bajos, donde será mejor ser prudente para evitar entra en conflictos gratuitos que no llevan a nada positivo…su carta anual es “El Demonio” y recomienda justamente mantener calma y no entrar en polémicas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sean muy precavidos para evitar problemas que no necesitan…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que si no se meten en líos podrían incluso hacer platas…su número anual también es (15) y sugiere que sean doblemente racionales para que sus emociones no los traicionen…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando uno quiere darse una oportunidad hay que tomar en cuenta que el reiniciar implica limpiar todo lo negativo y proyectar actualizando en positivo…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda dejar de lado todo aquello que hace mal, aunque lo queramos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que con iniciativa y lógica, más decretos positivos, el camino hacia el éxito es de uno…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que al cerrar un ciclo tienes la posibilidad de abrir un sendero nuevo…su número anual es (16) y sugiere que mejor no comprometerse a nada, ni con nadie, por estos días, podría ser una atadura dolorosa…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles la frialdad de hacer lo que deben, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Criterio, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, toda búsqueda implica algo que buscar, un camino que seguir, voluntad de hacerlo y sobre todo paciencia, es momento de apelar a aquella…su carta anual es “La Justicia” y recomienda detenerse, respirar profundo varias veces en el día, y continuar sembrando…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la moderación será gran aliada por estos días…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que traten de comunicarse más con los que ama, se están alejando aunque no lo crea…su número anual es (8) y sugiere que dosifiquen sus energías, suave es mejor a veces…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para estar en Paz e iluminados, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, sigan con el pensamiento lógico, no descarten ese gran instrumento que aclara e ilumina, pero no olviden su buen corazón…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda ir despacio, tienen energías de éxito, pero lo único que lo asegura es hacer lo correcto para llegar a él…su Vibración Numerológica de esta semana predice que tomen en cuenta que estar protegidos también es un triunfo…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que si deben demorar para decidir está bien, pero lo correcto y bueno siempre está claro, no deberían demorar tanto…su número anual es (7) y sugiere que a veces hacer lo correcto cuesta mucho…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para ver lo que elijan con la luz que corresponde, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Corrección, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, sujetar lo que se tiene siempre es bueno, en la medida que nos haga bien, determinar que debe salir de nuestra vida algo malo es tan bueno como lo anterior…su carta anual es “La Luna” y recomienda no temer hacer lo que hace mucho tiempo debieron, siempre y cuando les ayude…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si analizan y no hay más vueltas pues es mejor aprovechar este período de gran energía…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que si ya lo tienen claro pues no ay más que dar el paso…su número anual es (18) y sugiere que estén conscientes que las energías negativas tratarán de impedir hagan lo que deben…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para darles Determinación, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Don de Mando, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando las cosas se han quebrado solo queda dos caminos, descartarlas, o reconstruir, y para eso es necesario evaluar que es lo más conveniente…su carta anual es “El Juicio” y recomienda en este caso las energías que los circundan son de reconstrucción…su Vibración Numerológica de esta semana predice que dar una oportunidad a algo, o alguien, podría ser un nuevo despertar…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que podrían aparecer tentaciones nuevas que los lleven a querer cambiar lo que tienen…su número anual también es (20) y sugiere que piensen fríamente que es realmente lo mejor para ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ver las cosas tal cual como son, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, todo triunfo conlleva sacrificios inevitables, son parte de alcanzar el éxito, o de lograr estar con quien queremos, nada es gratuito en la vida…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda pensar bien antes de elegir aquello que los acompañará largo tiempo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es mejor detenerse a tiempo que embarcarse en un naufragio…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que el tacto y la prudencia serán grandes ayudas esta semana…su número anual es (2) y sugiere que se vayan por la paz y no por la guerra porque la pueden perder…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darles una amorosa calma, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Atractivo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…