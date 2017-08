Intentaron traducir al inglés un cartel turístico en España y todos se burlaron del resultado

En un mundo globalizado, gran parte de los letreros turísticos y de servicio son traducidos desde su lengua original al inglés, considerado como un idioma más universal.

Por ese motivo y con la idea de fomentar el turismo es que en Sevilla, España, decidieron implementar carteles con las traducciones al inglés de varias atracciones.

Sin embargo, el resultado más que ser valorado por los habitantes locales fue masivamente troleado en las redes sociales que se burlaron de las particulares traducciones.

Aunque igual han habido quejas por la falta de profesionalidad de los autores de los malogrados letreros, han sido muchos los usuarios que se lo han tomado con humor y han recordado otras traducciones notables.

Otros pocos usuarios pusieron la nota seria y recordaron que los nombres propios no se traducen.

Pues eso is like esto. From the lost to the river :D pic.twitter.com/8NLhlZzY1V