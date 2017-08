La imagen de un padre llevando a su hijo al primer día en el jardín y la universidad que enternece a las redes

Charles Brockman III nunca imaginó que un tuit agradeciendo a su padre se volvería viral y que se convertiría en toda una figura con apenas 18 años.

El joven, hace tres días, compartió en Twitter dos fotos. La primera se veía a un pequeño de unos cinco años que era llevado al jardín por su padre, y la segunda más de 10 años después, en la que nuevamente su progenitor lo acompañaba en su primer día de universidad.

“Gracias papá”, escribió Charles en el tuit que ya suma más de 261 me gusta, más de 63 mil retuits y cientos de comentarios.

Entrevistado por el Dallas Morning News, el joven señaló que está bendecido por tener a dos padres que “todavía están en mi vida, que me apoyan en todo lo que hago, cuando otras personas, tristemente, no pueden decir lo mismo”.

From the first day of kindergarten to college move in. Thank you dad. pic.twitter.com/IpbudBIgdp

— Charles Brockman III (@TheOnlyCharlesB) August 13, 2017