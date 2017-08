Mujer pidió zona libre de niños pero recibió una ola de insultos y hasta amenazas de muerte

Duras críticas e incluso amenazas de muerte fueron las reacciones que recibió una joven luego de pedir través de Twitter que existan zonas “libres de niños”.

“Exijo zonas sin niños, ya que hay zonas sin animales. Al igual que a ti no te gusta mi preciosa perra, a mí no me gusta tu niño de mierda” escribió y desató la polémica.

Exijo zonas sin niños, ya que hay zonas sin animales. Al igual que a ti no te gusta mi preciosa perra, a mí no me gusta tu niño de mierda — Ani (@CarolsomeAsFuck) August 9, 2017

Pese a los comentarios que recibió, la mujer solo reiteró una y otra vez su postura e incluso realizó un comunicado para explicar porqué le molesta compartir su espacio con niños.

“No me parece para tanto lo que he puesto. Y por mucho que me insultes voy a seguir pensando lo mismo. OBVIAMENTE. Por eso es Twitter, la red simula más tóxica que existe”.

“Por cierto, nadie repito NADIE me ha quitado la razón. Solo me han insultado por decir “niños de mierda”. Quizás no sea la forma más adecuada de decirlo? Puede. Pero en ningún momento pensé que esto iba a llegar a 3.000 rt”, manifestó.

Esta lesbiana quiere prohibir salir a la calle a mis hijos xq molestan y meten jaleo.Pero el día del orgullo nos lo tenemos q fumar todos… pic.twitter.com/a14gnmk6V7 — Jack el destripatos (@jackdestripatos) August 15, 2017

Niñofobia, tu tweet me ha ofendido, asi que por favor moderate y borralo. — Supra Cachill (@Joskerismo) August 13, 2017

