Diego Latorre rompió el silencio y entre lágrimas confesó todo: infidelidades, sexo, angustia y dolor

Tras semanas de escándalo, con filtraciones de chats sexuales, audios comprometedores y una exposición mediática enorme en Argentina, este viernes el comentarista de Fox Sports y ex jugador de Boca Juniors Diego Latorre rompió su silencio y contó su verdad en vivo por televisión.

En el programa “Intrusos” y sentado frente a Jorge Rial, el otrora seleccionado trasandino admitió su affaire con la modelo Natacha Jaitt, afirmando que “no es que no sabía lo que hacía, pero a veces uno se deja llevar y comete algún exceso”.

“Los detalles no me gustan, no hubo relación duradera, no hubo pareja (…) Yo siempre tuve claro que estos arrebatos formaban parte de una infidelidad. Mi casa era mi resguardo, el amor por mis hijos y Yanina, lo otro era temporal. Fueron impulsos, tener un rato libre, algo de eso”, expresó.

Quebrado, con los ojos al borde de las lágrimas y con la frente en alto, Latorre continuó con sus palabras. “Esto me destruyó todo. Destruyó los vínculos con mis hijos. El error lo pagué, pero me parece un ensañamiento que no corresponde. La mirada más dura que recibí fue la de mis hijos”.

“Creo que estas cosas pasan por algo, yo también estoy en una crisis personal, estoy buscándome, y no es que estoy mal en casa. Estoy mal, pero no depresivo. Tengo tristeza y estoy angustiado. Sé que el tema es divino y se presta para la broma, pero es un tema delicado. Yo me hago cargo y he pedido perdón a quien corresponda (…) en mi casa, a mi mujer y a mis hijos”, indicó.

Sobre la exposición mediática del suceso, el ex jugador señaló que “todo esto me parece muy despiadado, no entiendo por qué tanto daño. Yo hice un proceso por dentro. Hay un período de dolor y arrepentimiento. Cuando pasó y se hizo público tomé conciencia de lo que había hecho y me cayó la ficha”.

Finalmente, el rostro televisivo manifestó su esperanza de tener una reconciliación con su esposa Yanina Latorre. Pese a las declaraciones de Jaitt, a las lágrimas de su cónyuge en la TV trasandina o la nueva acusación de infidelidad que pesa en su contra por parte de una ex mucama.

“Creo que Yanina igual que yo estamos enamorados del proyecto familia. Hay amor, la admiro como mujer, porque es luchadora y auténtica, y amo nuestro proyecto familiar”, culminó.