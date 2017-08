"Si algo le pasara, me rompería el corazón": tuvo sexo con mil autos y le dedica tierno mensaje a su última "novia"

“No puedo expresar lo que siento por ella a nivel emocional. Sólo puedo decir que es un amor muy potente y sincero”. Edward Smith abre su corazón y saca todo su romanticismo para hablar de su última novia: Vanilla.

Sin embargo, hay un curioso hecho que puede hacer variar todo el pensamiento de quienes piensen que el hombre es un poeta del corazón. La receptora del mensaje es un Volkswagen Beetle blanco de 1974.

¿La razón? El hombre tiene mecanofilia, por lo que siente atracción sexual por los vehículos en cuatro ruedas. “Cuando la sostengo en mis brazos, siento una energía poderosa. Si algo le pasara, me rompería el corazón. La amo”, prosiguió el sujeto en entrevistas con medios estadounidenses a lo largo de los últimos años, indicando que ha amado a más de mil autos, con los cuales también intimó.

“Soy romántico, escribo poesía sobre ellos, les canto y les hablo como a una novia, sé lo que hay en mi corazón y no tengo ganas de cambiarlo”, señaló el hombre, quien no está dispuesto a aceptar las críticas de quienes lo consideran un ser extraño. “No estoy enfermo y no quiero lastimar a nadie, sólo que los autos son mi preferencia”, agregó.

Smith tiene 67 años y su última novia humana fue hace dos décadas atrás.”Nunca me han interesado las mujeres”, afirmó para luego revelar que su primer amor fue un Corvette Stingray de un vecino a los 14 años.

Sobre la mecanofilia, el siquiatra y sexólogo Walter Ghedin señaló a Infobae que “consiste en expresar deseo sexual por objetos mecánicos: autos, máquinas, electrodomésticos. Es una rareza encontrar este tipo de trastorno, sin embargo, existen reportes de algunos casos como el de Edward Smith”.

Es que dicho caso no es algo que pueda ser solamente considerado como un chiste o un fenómeno raro. Hasta la BBC realizó un documental con la historia del hombre, para poner rostro a uno de los padecimientos más extraños del mundo.

“No es tener sexo o la fantasía de tener sexo dentro de un automóvil, es directamente sentir que el objeto de deseo es el auto mismo. La persona se siente excitada al tocar el metal, los tapizados, o al rozar su cuerpo por diferentes partes del vehículo”, manifestó.