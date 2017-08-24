El cambio de la "Barbie humana": ahora se muestra "al natural" y se hace llamar "diosa solar"

La modelo ucraniana Valeria Lukyanova, más conocida como la “Barbie humana”, se fue a radicar a México para trabajar en una faceta más espiritual.
Por lo mismo, decidió dejar de lado el maquillaje y las joyas, mostrándose “al natural” en Instagram. En ese sentido, debió cambiar su look para llevar una imagen más acorde a su nuevo trabajo.
La maniquí de 31 años es instructora en la escuela de viajes extracorporales acorde a lo consignado por La República, la cual es descrita como un establecimiento en donde “se enseña a los estudiantes a abandonar su cuerpo físico y viajar en su cuerpo espiritual”.
Por lo mismo, se hace llamar “Amatue”, que significa “diosa solar”. Dicho nombre ya era utilizado por la mujer, quien todavía es recordada por su paso en la TV chilena, específicamente en el programa “Primer Plano”, en donde aseguró que “venía de otro planeta”.
Así luce Lukyanova en Instagram:
Привет дорогие. У меня для вас тема творчества. На самом деле это важнейшая тема … Потому, что когда закрыт Творческий Канал, то значит закрыт канал с Божественным. Как понять, что у вас закрыт Творческий Канал? 1. Вас ничего не вдохновляет 2. Вам как бы по большому счету все равно, чем заниматься 3. Вы занимаетесь тем, что приносит доход, даже если вам это не нравится и вас это даже не интересует ( как бы на автомате, есть деньги и ладно) 4. У вас нет творческих идей , свои идеи для воплощения черпаете у других 5. Вам сложно создавать что-то творческое, даже когда есть посыл, вы подсматриваете , как это делают другие и по их готовым продуктам делаете свои. 6. У вас апатия и депрессия т к ничего не интересно Этот список можно продолжать еще долго…. Но думаю суть вы поняли. Если у вас эти пункты ( или большинство пунктов) совпадает, то у вас явно перекрыт Творческий Канал. НООО… даже в творческих профессиях я не раз замечала, что у людей перекрывается канал время от времени. И я догадываюсь почему… Во первых, как я поняла, что канал перекрыт? Потому что я задаю наводящие вопросы, как человек пишет песни или стихи, сколько занимает это времени?… И по ответом ясно, находится человек в канале или нет! Когда человек в канале, он может написать готовую песню за 5 минут максимум. Слова и музыка приходит БЫСТРО в синхроне, и в разнообразных вариациях, и надо еще успеть выбрать более удачные кусочки и скомпоновать. То есть инфа сыпется как из рога изобилия, и ты сидишь и только и успеваешь что записывать и выбирать самые удачные мотивы. На это уходит максимум 5 минут, и песня готова! Тоже и со стихами. И с картинами. Сел- нарисовал. Потом конечно на утро можно доработать, т к глаз немного замыливается по окончании, и пару жней можно вносить штрихи, придавать Дух картине. Но основная работа делается за один присест! И так ВО ВСЕМ!( Продолжение в комментариях) #cute #angel #valerialukyanova #sexy #energy #essence #esoteric #q
Любой опыт дан нам зачем то! Он никогда не бывает плох! Только вначале мы можем думать, что лучше бы никаких негативных событий не происходило. Но когда все проходит, мы вдруг понимаем – осознаем ЗАЧЕМ это было надо. И порой это настолько ценные и нужные нам знания, что все страдания которые были, не напрасны! Единственное, что я обрела за эти годы- это силу. И прежде всего силу владеть собой. Это самое важное. И еще много полезных качеств. Никогда не унижайте свое достоинство и не прячьтесь за кого-то. Не бойтесь нести ответственность за свои поступки. Потому что любые испытания делают нас лишь сильнее, и все что нам дается- ВСЕГДА по силам. Это лишь урок, который приближает нас к источнику АБСОЛЮТНОЙ любви и беспредельного знания. #valerialukyanova #amatue #perfect #epica #essense #elf #angel #prinsessa
Eso sí, pese a que en el día a día se muestra más al natural, todavía sigue subiendo fotografías que recuerdan su antigua imagen.
Как же хорошо в Теотиуакане! Не смотря на огромную толпу людей я ощутила настоящее вдохновение ! 💗💗💗💗 ¡Como es bueno en Teotihuacan! ¡A pesar de la muchedumbre enorme de las personas he sentido la inspiración presente! #esoteric #essence #energy #meditations #valerialukyanova #diosa #energy #amatue #animales #esoteric #magic
Завтра , 21 числа в 21 00 по Москве состоится солнечное затмение. Я уже столько всего наслушалась , оооо…))))… И обязательно надо придать событию негативный окрас. Без этого никак просто. Что для кого-то оно станет фатальным. А для кого то произойдут необратимые изменения, а у кого то будут катастрофы и т д… НА САМОМ ДЕЛЕ – энергии становятся более пластичными в это время. Этот день лучше использовать для творчества и для реализации планов. Особенно завтра. Т к затмение будет именно в творческом Аспекте, Аспекте любви. Это очень благоприятный момент для проведения медитаций. Я советую вам обязательно провести медитацию на релизацию своих творческих планов, идей, и в конце не забудьте послать планете и всем людям Любовь и Счастье. У вас по Москве будет в 21 00, а у нас в 13 00 ) Классно, 2 моих самых любимых числа, 21 и 13))) Так что мы с вами в одно время медитировать будем.. Я решила поехать на вершину горы. Думаю это будет идеально для моей медитации. Постарайтесь завтра быть в позитиве МАКСИМАЛЬНО. Не думать о плохом, не вспоминать ничего что вас расстраивает. Т к завтра день для манифестации и закладывания фундамента в ваше будущее. 🙌 Помните, что от ваших мыслей и вашего поведения будет многое зависеть.. Т к завтра энергия будет так пластична, и будет легко в вашу жизнь проходить все то, что вы будете аккумулировать завтра, вплоть до окончания затмения. Так что прошу вас, будьте осознанны, полны любви, созидания, гармонии, света, понимания. Несите мудрость…. Не ведитесь на провокации… Постарайтесь завтра олицетворять то,что хотите в свой жизни. И не забудьте про медитацию! Люблю! #sexygirsl #rapunzel #perfect #playa #gym #newage #valerialukyanova #diosa #sport #fitness #fitnessgirl #face #boobs #beauty #bruja #body #bodybuilder