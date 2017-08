La “batalla de los sostenes”: alumna es recriminada en su colegio por no llevar sujetador y genera polémica

Remy Altuna llegó como todos los días a su colegio, el Beaumont High School, ubicado al sur de California. La única peculiaridad de una jornada que parecía ordinaria fue que la menor no llevaba sostenes: lucía un body negro y unos jeans.

Al ver la vestimenta de Altuna, Melissa Weber, una asistente de las dirección del establecimiento, recriminó a la alumna por no llevar sujetadores, le ordenó colocarse una chaqueta que la cubriera y le prohibió volver al colegio sin portar sostenes.

La dirección del colegio consideró “inapropiada” la tenida de la niña porque “los demás pensarían cosas malas”, junto con “distraer” a sus profesores.

El hecho fue denunciado por Altuna en su cuenta de Twitter y se abrió una fuerte discusión entre personas que respaldaron a la menor y otras que apoyara la postura del establecimiento educacional.

BHS is so out of line. Now they want to dress code you for not wearing a bra. My underwear is none of there business. pic.twitter.com/HgocMryaGB