¿Cuál será su súper poder?: Profesor usa máscara de Iron Man cuando corrige pruebas para no poner nerviosos a alumnos

Lápiz rojo en mano y nerviosismo en la sala. Quién no vivió ese momento cuando el profesor comenzaba a revisar las pruebas durante la clase y todos se ponían nerviosos esperando lo peor.

Precisamente esa angustia fue la que quiso evitar un docente de la International Islamic University de Malasia, y para dicho fin no encontró nada mejor que ponerse una máscara de Iron Man para que sus alumnos no pudieran ver sus expresiones mientras corregía.

La imagen fue compartida por Nur Izyan Farhani Binti Arifin, una estudiante de 18 años y ya suma 54 mil me gusta y 37 mil retuits.

Eso sí, la idea no le resultó mucho al “profe”, ya que la joven dijo en el sitio Mashable que tras la sorpresa de todos, varios “se pusieron nerviosos” y decían que era “una mala señal o, peor aún, una mala calificación”.

My lecturer wears mask to hide his expression so students wouldn't get nervous when hes giving marks 😅😎 pic.twitter.com/rvB1Ml5eZz