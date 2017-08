Game of Thrones dejó una avalancha de memes tras final de temporada

El final de la temporada número 7 de Game of Thrones produjo críticas divididas entre los cibernautas. Mientras algunos se sorprendieron con una escena en particular (no queremos decir cuál, porque involucra a dos familiares) otros decían que “se veía venir”.

Las principales críticas, de todas formas, vienen respecto a cómo quedó planteada la serie, pensando en una nueva temporada. Otros ya dicen que se está perdiendo el toque.

Lo cierto es que la emisión de este último capítulo desató la creatividad en la web y en Publimetro reunimos algunos de los mejores memes que no hacen spoiler (sí, fue una difícil tarea).