“4 mil retuits y no aborto”: embarazada recibe el odio de las redes sociales por su extraño mensaje en Twitter

Twitter tiene más de una década de existencia y en todo ese tiempo muchas cosas han sucedido gracias a la red social del pajarito. No sólo se han hecho anuncios histórico, sino también más de una vez se han publicado historias que dejan a todos en shock.

Esta vez, la red social se ha visto impactada por la publicación de una usuaria identificada como @saipainting la que junto a una fotografía suya escribió “Cuatro meses de embarazo. Cuatro mil retuits y no aborto”.

El post que apareció en Twitter el 23 de agosto tiene más de mil 800 comentarios, entre mensajes para cuestionar su decisión, hacerla cambiar de idea, ofrecerle apoyo o criticarla duramente.

No se sabe si el mensaje es cierto o no, pero entre los comentarios figura uno del supuesto padre del bebé de la mujer. El hombre, se manifiesta sorprendido y le reclama por haber mentido sobre su paradero.

“Le dijiste a todo el mundo que yo moría, entonces vendiste a mi perro por boletos para un concierto de Lil Pump”, escribe un usuario identificado como @RodriguezThaGod.

INSTEAD OF LETTING ME KNOW IT WAS MY BABY YOU DECIDED TO COME ON TWITTER WITH THIS BULLSHIT?

La mujer ya había generado polémica en la red un par de días antes, cuando publicó una foto suya asegurando que era una madre soltera y que necesitaba a un “padrastro para su hijo”.

I am a single mom of one from Florida. This is my child, she needs a father in her life. RT to help me find her a step dad. pic.twitter.com/sufujuejfO

