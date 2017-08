Al mal tiempo buena cara: El increíble momento en que un hombre pesca dentro de su casa tras el paso del huracán Harvey

Hay distintas maneras de enfrentar las catástrofes, y la de una joven de Houston tiene sorprendidos a muchos, ya que tras el paso del huracán Harvey en Texas publicó un video que entrega optimismo y genera risas en medio de la tragedia.

Viviana Saldaña compartió en su cuenta de Twitter varios videos en el que se ve como su padre pesca en medio del living de su casa, que se encuentra totalmente inundada.

El padre hace varios intentos, hasta que logra tomar al pez y sacarlo del agua en medio de risas de fondo.

El tuit de Viviana ha sido retuiteado más de 8500 veces y suma más de 15 me gusta y se ha llenado de buenos deseos y de pedidos a que se cuide junto a su familia.

La joven, además señaló que todos se encuentran bien para entregar tranquilidad a sus cercanos.

Why go out looking for food when the food comes to our living room? 😂 pic.twitter.com/s8ZbMZv9yC

— Viviana Saldaña (@EsaVivvy) August 27, 2017