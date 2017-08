El increíble método de supervivencia de las hormigas de fuego tras devastador paso del huracán Harvey

Muertes, caos y destrucción. Así se puede resumir el paso del huracán Harvey en Estados Unidos. Una cifra de 30 víctimas fatales dejó en Texas mientras ahora desata su fuerza en Louisiana.

Sin embargo, una pequeña especie que podría haber sido completamente destruida por el fenómeno, ha logrado sobrevivir ante los embastes de la naturaleza: las hormigas de fuego.

Esta colorada especie del mencionado insecto lograron mantenerse a flote pese a las catastróficas inundaciones gracias precisamente a eso: mantenerse a flote.

Esto, porque las colonias de hormigas se agruparon en una especie de "islas" y flotaron sobre el agua en Texas.

La inusual forma de sobrevivencia llamó la atención de los estadounidenses, quienes han dejado registro fotográfico del curioso método de las hormigas de fuego.

Mira las imágenes:

This is why you don’t dork around in flood waters. Floating pile of fire ants from a local retention pond #Harvey pic.twitter.com/MwFQmfrP38

Meanwhile, in Cuero, the river has brought my aunt all of the fire ants. Yes, those are all (of the) fire ants. pic.twitter.com/dEibWYxAdl

— Bill O'Zimmermann (@The_Reliant) August 29, 2017