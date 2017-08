Así tal cual: así es la notabilísima campaña del Ministerio de Energía con el

Dicen que es la “mejor cuña de la historia” y son pocos los chilenos que no conocen lo que pasó en el motel Nevada de Chillán. Por eso probablemente fue elegido este “clásico” por el ministerio de Energía para incluirlo en su campaña del uso de ampolletas de ahorro energético.

La historia, subida en el Facebook y Twitter de la cartera recibió cientos de comentarios, transformando la campaña en viral.

#UnClásico: Gastón fue a comprar a un local por ahí por Chillán, y le intentaron vender unas ampolletas que no eran… Posted by Ministerio de Energía on Wednesday, August 30, 2017

En la publicación de Facebook, el ministerio contó con más detalle la historia: “Gastón fue a comprar a un local por ahí por Chillán, y le intentaron vender unas ampolletas que no eran certificadas, le dijeron: así tal cual: "¿Por qué no me comprai ésta? Ilumina como 200w, 100w, lo que tú querai"🙄”.

“Gastón respondió: "¿Qué te crei’ tal por cual?" Y ahí unos palabrazos y el tipo le empezó a decir cosas, que eran ampolletas de las antiguas, que iluminaban más, pero Gastón no le creyó🙊2”, sigue.

“Entonces Gastón fue donde un amigo, él llamo a un amigo y él le aconsejó que había que llamar a la SEC; y todo eso fue lo que pasó”.

Los más de mil comentarios fueron en su mayoría para agradecer la gracia del post y para recordar esta historia. Así, tal cual.

Que manera de reír jajajajajajajajajaj — upelienta_sss (@humanoide_sss) August 31, 2017

Jajajjajjaja — Marco Saavedra (@m_saavedra_n) August 30, 2017

Así con @enganadoChillan

Yo no se si será delito esto, pero te están agarrando pal weveo 200, 100 veces! — Keno Solana (@KenoSolana) August 30, 2017